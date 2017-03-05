降血脂藥有偽藥 彰縣下架1912顆

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降血脂藥物冠脂妥傳出有偽藥，彰化縣衛生局針對縣內的醫院、診所以及藥局進行清查，下架封存有疑慮的藥物1912顆。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，衛福部食品藥物管理署公布降血脂藥物冠脂妥疑似有假冒品，衛生局隨即針對縣內的醫院、診所、藥局以及藥品公司等醫事機構進行清查，同時通知醫療院所和藥局暫停使用批號為mv503的藥品。

葉彥伯說，清查縣內的330多家醫院藥局等，下架及封存有疑慮的藥物1912顆，其中醫院部分有5顆，藥局方面有32家、1907顆。為維護民眾用藥安全，衛生局也將持續進行稽查。

葉彥伯表示，目前只能從藥品的批號辨識出偽藥，衛生局已協調醫師公會等單位，請藥師提供藥品比對和諮詢的服務，民眾只要對藥品有疑慮，可以到社區藥局請藥師協助辨識。1050305

(中央社)