警方查毒品 犯嫌背包起獲大批槍彈
高雄市警方今天在一處KTV包廂查獲陳姓男子等4人涉嫌拉K，並起獲子彈23顆，進一步追查黃姓男子，他正好自一處檳榔攤提背包準備逃逸，員警攔查從背包抄出改造槍械12把等。
高雄市警察局岡山分局表示，在這處KTV包廂查獲陳男等4人涉嫌拉K，起獲K菸9支及K他命粉末，但由於另查獲改造子彈23顆，有子彈必有槍械，因此進一步查出黃男應為槍彈持有者。
警方馬不停蹄持續追緝，在黃男工作的一處檳榔攤埋伏，果然發現黃男提一個大黑色背包準備逃逸，員警立即喝止壓制，在扭打過程中一名員警手、腳擦傷，經就醫後無大礙。
警方清查起獲改造烏茲衝鋒槍1把、各式手槍成品11把，另有子彈成品及半成品約250顆、彈匣11個、砂輪機及電鑽和安非他命約145公克，以及偽造千元紙鈔100多萬元等。
警詢後，全案依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、偽造文書、貨幣罪等罪嫌送辦，並持續追查毒品和偽鈔來源。1060305
(中央社)
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