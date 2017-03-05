高苑錯失逆轉良機 田本玉：就差一口氣
SBL高苑今天在季軍戰一路落後，幾度將落後追近，卻始終未能逆轉，最後只能以第4名做收，高苑教練田本玉說，真的就差一口氣，壓過去就不一樣了。
105學年度高中籃球聯賽（HBL）季軍戰、冠軍戰今天在台北小巨蛋進行，男子組季軍戰由能仁家商出戰高苑工商。
能仁首節打出27比18攻勢一路領先，半場也以43比37領先，高苑第3節展現韌性，幾度將落後追到一個球的差距，第4節也多次將落後縮小到5分左右，可惜始終未能將比數超前，最終以61比69敗給能仁，本屆賽事只能以第4名做收。
賽後高苑教練田本玉表示，「真的就差一口氣，壓過去了，結果就完全不一樣了」。
田本玉說，不論第3節差兩分，還是第4節落後5分，狀況真的都太多，球員切入踩到底線、對手回場違例未被吹判等，不過自己的選手不夠沉穩也沒辦法。
對於第4名的成績，田本玉說，去年沒能闖進冠軍賽，今年的目標就是要更上一層樓，無奈還是未能如願，昨天4強戰輸掉她哭過一遍，今天已經好多了，雖然輸球只拿第4名，但「大家都盡力了」。1060305
(中央社)
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