2台人涉嫌印尼販毒 一遭擊斃一被捕

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外交部今天證實，有2名台灣人在印尼涉嫌販毒，一名高姓民眾遭印尼警方擊斃，另一名劉姓民眾遭逮捕。

蘋果日報報導，兩名台灣人涉嫌在印尼販毒，警方追捕時，35歲的高清宏（音譯，Kao Chin Hung）因拒捕遭槍擊，送醫不治；42歲的劉漢清（音譯，Liu Han Cin）則被警方逮捕。

外交部表示，駐印尼代表處於第一時間掌握此案相關訊息，確認有高姓民眾遭擊斃，另有劉姓民眾遭逮捕。

外交部說，依照偵查不公開的原則，須尊重印尼刑事調查的偵辦程序；等到調查工作告一段落，印尼政府將循正式管道，將偵查結果函知駐印尼代表處。外交部及駐處將繼續關注與掌握本案後續發展。

外交部呼籲，民眾切勿抱持僥倖心態，赴海外從事包括運毒在內的不法行為。1060305

(中央社)