高鐵清明疏運 加開181班次列車返鄉

清明假期有4天連假，台灣高鐵因應返鄉需求，於3月31日至4月5日，規劃「清明假期疏運」，期間加開181班次列車，6天提供994班次旅運服務。高鐵已經開放車票預購服務。

高鐵板橋站表示，旅客可透過高鐵合作的便利超商、網路訂票系統、T Express手機購票系統、語音訂位系統，或於各車站營業時間，至售票窗口及自動售票機，一次預購清明連假期間所需的車票。

高鐵板橋站長表示，清明假期疏運期間，將持續提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，總計359班次列車適用「早鳥優惠」，約佔總班次數36%。

旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。疏運期間仍適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案。但「平日離峰優惠」、「25人以上團體」及「校外教學」專案暫不適用。

高鐵公司依清明假期旅運需求，於各車次規劃3至5節自由座車廂，同時建議往返內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，可就近多加利用高鐵南港站上下車，節省時間更便利。1060305

(中央社)