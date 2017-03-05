HBL》普門化遺憾為動力 退永仁勇奪隊史第2冠

普門高中羅培甄狂飆31分，率隊拿下冠軍。（林宋以情攝）

105學年度HBL女子組冠軍賽由普門高中與永仁高中爭奪，上屆飲恨的普門，將遺憾轉換為奪勝動力，先有美少女劉昕妤在第2節狂飆拉開比數，再有羅培甄第4節發威，徹底澆熄對手反撲氣焰，終以74比58獲勝，勇奪隊史第2座HBL女子組冠軍。

兩隊都曾拿過HBL冠軍，普門在97學年度奪下唯一一冠，永仁則是在101、102學年度拿下二連霸，普門上屆進軍4強，卻因食物中毒飲恨，永仁則是再出發。兩隊開局一路糾纏，首節打完只有1分差距。

次節開打，普門美少女劉昕妤發威，她單節轟進3個三分球、單節進帳11分，不但進攻有建樹，防守更在禁區一柱擎天，有效壓制永仁中鋒吳瑋茹進攻，更送出5記辣鍋，無論攻防都扮演積極角色，全隊更在她率領下，逐漸拉開比數，中場結束，普門以39比25取得領先。

易籃再戰，普門高二後衛梁瑜玲單節2個三分球，讓球隊持續領先，但第3節後半段接連失誤，讓永仁追近到僅10分差距，此時普門羅培甄跳出來掌控局面，包括單節壓哨球在內，連拿4分，永仁前3節打完以55比41保有領先。

第4節開局，普門羅培甄遠投近切連下7分，儘管對手持續追分，但羅培甄火力全開，單節14分進帳，徹底澆熄對手反撲氣焰，更成功保住球隊領先優勢，全場狂飆30分，是奪冠最大功臣。

(中時電子報)