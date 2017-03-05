鋰電池不會再爆炸 鋰電池之父提出解決方法

約翰古德諾是鋰電池的發明人之一，他更進一步，提出了不會爆炸的鋰電池原理。(圖/德州大學奧斯汀分校)

南韓三星公司一定喜歡這則消息，鋰電池之父提出了絕不爆炸的新式鋰電池。1980年約翰·古德諾教授(John Goodenough)與他在牛津大學的同事們，提出鋰電池相關技術理論，因此1994年發明的鋰電池，古德諾教授是公認的共同發明者之一。如今94歲的古德諾教授將繼續在該領域繼續研究，他改良鋰電池會爆炸的問題。

大眾機械(Popular Mechanics)報導，古德諾在鋰電池被發明的30年後，繼續提出新的想法，他在德州大學學奧斯汀分校的研究團隊，發明一種不用電解液的電子交換方式，被稱為固態鋰電池。古德諾的新電池擁有3倍的電力儲存量，以及更長的使用壽命；而且由於沒有電解液，還有另外一個安全的好處，也就是不會爆炸。

從亞歷山卓·伏打(Alessandro Volta)在19世紀發明電池以來，所有的電池都需要電解液進行離子交換，以形成電流，鋰電池同樣不例外。電解液具有腐蝕性，因此不管是哪一種電池放的過久都會有漏液的問題，而鋰電池由於鋰金屬活性很大，一但受損就會產生爆炸，這就是許多智慧手機出現的電池過熱與爆炸問題。

而古德諾的研究團隊則是以玻璃化合物代替了電解液，因此徹底解決了相關問題，並且帶來了許多的好處，比如更快的充電效果，可以在數分鐘內完成電池的所有充電，這也有利於手機的充電效率，以及電動車的普及；現在電動車最大的問題就是充電效率不如加燃油來的快。

雖然這一切聽起來很美好，但是這種電池還處在概念階段，如何有效與迅速的製造玻璃質的離子交換層還需要進一步研究，所以不要太期望在短時間內看到它應用在你的手機或是電動車上。當然電池技術是一切電子產品的動力來源，因此只要可行的理論一提出，許多公司和研究團隊就會朝同一個方向努力，這是極具利潤的獲利市場，我們還是可以對未來感到期待。

(中時電子報)