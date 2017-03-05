藍黨魁之爭演變為統獨之爭？吳秉叡：策略不高明
國民黨主席洪秀柱日前感嘆「不能自稱中國人」，同樣角逐黨魁的前總統吳敦義卻表示「怎麼會呢？」媒體詢問民進黨籍立委吳秉叡，是否覺得黨魁之爭變成統獨之爭，吳秉叡回應，這種競爭方式違背台灣人的主觀意識，對國民黨更是百害而無一利。
有意投入新北市長選舉的立委吳秉叡，5日下午至新北市百合協會，與新住民共進南洋風下午茶，更送上每人一朵玫瑰，祝福新住民婦女節快樂，並強調對新住民權益的重視。
吳秉叡會前受訪時直言，國民黨的主席內部之爭外部化，造成台灣社會分裂，「不是高明的策略」。
吳秉叡表示，擔任第8屆立委時促成新北市百合協會，以法律專業協助新住民解決問題，讓她們感受到台灣社會的溫暖。
協會會員們今天大展身手，準備共約15道東南亞料理，包括涼拌青木瓜絲、炸香蕉、香茅牛肉湯、越南春捲、米線等，共度悠閒的南洋風下午茶。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。