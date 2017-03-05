藍黨魁之爭演變為統獨之爭？吳秉叡：策略不高明

我要評比

來自菲律賓、印尼或越南等國的新住民穿上越南、菲律賓等傳統服飾，開心地接下立委吳秉叡（中）送上的玫瑰花，提前慶祝三八婦女節。（陳心瑜攝）

國民黨主席洪秀柱日前感嘆「不能自稱中國人」，同樣角逐黨魁的前總統吳敦義卻表示「怎麼會呢？」媒體詢問民進黨籍立委吳秉叡，是否覺得黨魁之爭變成統獨之爭，吳秉叡回應，這種競爭方式違背台灣人的主觀意識，對國民黨更是百害而無一利。

有意投入新北市長選舉的立委吳秉叡，5日下午至新北市百合協會，與新住民共進南洋風下午茶，更送上每人一朵玫瑰，祝福新住民婦女節快樂，並強調對新住民權益的重視。

吳秉叡會前受訪時直言，國民黨的主席內部之爭外部化，造成台灣社會分裂，「不是高明的策略」。

吳秉叡表示，擔任第8屆立委時促成新北市百合協會，以法律專業協助新住民解決問題，讓她們感受到台灣社會的溫暖。

協會會員們今天大展身手，準備共約15道東南亞料理，包括涼拌青木瓜絲、炸香蕉、香茅牛肉湯、越南春捲、米線等，共度悠閒的南洋風下午茶。

(中時)