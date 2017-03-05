大S昏倒瞬間 汪小菲緊張狂搖：跟我說話啊
女星大S當媽後，對照顧孩子親力親為，日前帶2個小孩身體較勞累，加上天氣變化大，引發心臟二尖瓣脫垂老毛病，最後體力不支昏倒，大S今（5日）出席活動，談到此事時，透露她昏倒後感覺到老公汪小菲不斷搖晃她身體，狂吼：「老婆！跟我說話啊！」
大S今下午出席代言活動，頂著俏麗短髮現身，身穿露肩上衣、短裙，氣質優雅，氣色看起來很不錯，大S也像大家報平安，而根據《ET today》報導，大S表示當天昏倒那幾天，感覺很昏、身體比較虛，而她昏倒後有感覺到老公緊張搖晃她身體「老婆！你怎麼了！老婆！跟我說話啊！」當下大S體力不支，最後才終於說「我要吐了！」汪小菲才停止搖晃。
而當大S醒來後，她已在醫院，看到汪小菲眼眶含淚、緊握她的手，要大S做完身體檢查，回家後每天盯她吃補品。而大S當時在家一陣暈眩、失去意識，所幸當時汪小菲在家，也讓大S說：「是我老公救我一命」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。