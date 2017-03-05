大S昏倒瞬間 汪小菲緊張狂搖：跟我說話啊

台北 品牌專櫃開幕儀式活動，代言人大S徐熙媛以最新短髮造型現身會場。(粘耿豪攝)

女星大S當媽後，對照顧孩子親力親為，日前帶2個小孩身體較勞累，加上天氣變化大，引發心臟二尖瓣脫垂老毛病，最後體力不支昏倒，大S今（5日）出席活動，談到此事時，透露她昏倒後感覺到老公汪小菲不斷搖晃她身體，狂吼：「老婆！跟我說話啊！」

大S今下午出席代言活動，頂著俏麗短髮現身，身穿露肩上衣、短裙，氣質優雅，氣色看起來很不錯，大S也像大家報平安，而根據《ET today》報導，大S表示當天昏倒那幾天，感覺很昏、身體比較虛，而她昏倒後有感覺到老公緊張搖晃她身體「老婆！你怎麼了！老婆！跟我說話啊！」當下大S體力不支，最後才終於說「我要吐了！」汪小菲才停止搖晃。

而當大S醒來後，她已在醫院，看到汪小菲眼眶含淚、緊握她的手，要大S做完身體檢查，回家後每天盯她吃補品。而大S當時在家一陣暈眩、失去意識，所幸當時汪小菲在家，也讓大S說：「是我老公救我一命」。

(中時電子報)