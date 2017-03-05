日防災直升機墜長野縣高原 已知3死
日本媒體報導，1架載有9人的防災直升機今天下午，在長野縣鹽尻市高原地區進行冬季救災訓練時墜落山區。已知3人死亡。
「日本放送協會」（NHK）報導，長野縣警方、縣府獲報，今天下午3時（台灣時間2時）許，長野縣警方的直升機發現到載有9人的長野縣政府防災直升機墜機墜落在鹽尻市山區。機上有1名駕駛、1名整備士和7名消防隊員。
長野縣警方等從空中與地上展開救難作業。日本時間下午約7時左右，已知3人死亡，另外6人還留在墜毀的直升機中。
出事的防災直升機是今天下午1時半左右，為了實施山岳救難訓練，從長野縣松本市的信州松本機場起飛。下午3時許，有民眾報警說，看到直升機機體。
通往這處「高Bocchi」高原的公路從1月起因積雪、結冰，暫時封閉中。1060305
(中央社)
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