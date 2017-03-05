澳門觀光區 新增旅遊警察駐守
澳門旅遊警察今天正式亮相，駐守於人流較多的旅遊觀光區。旅客在澳門旅遊時遇到問題，可以找身著寶藍色制服的旅遊警察尋求幫助。
新華社報導，訪澳旅客近年不斷上升，2016年澳門入境旅客達3095萬人次。每到週末及節假日，入境旅客量屢創新高已成新常態。澳門的世界文化遺產旅遊區是遊客最密集的區域。
澳門治安警察局指揮部輔助室警司蔣少鑫表示，旅遊警察共有40名警力，其中30人駐守在澳門半島的議事亭前地、大三巴牌坊等世界文化遺產景點，10名警力駐守在官也街、地堡街及金光大道等地點。1060305
(中央社)
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