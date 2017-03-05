「被騙的錢找回來了！」 男子遭騙局剝兩層皮
「你被騙的錢找回來了！」新北市19歲龔姓男子去年底在網路購物被騙1萬3千元後，接到自稱「刑警大隊長」的男子，來電佯稱破案，要求他寄出存摺、提款卡比對無誤後，便會將失而復得的錢匯入，龔男喜出望外立刻照辦，但跟家人分享「喜訊」後才知道又被騙，警方獲報後，前天（3日）循線逮4名詐騙集團成員，訊後依詐欺罪移送法辦。
警方調查，龔男去年底花1萬3千元在網路購物，但遲遲未收到貨物，也聯絡不上賣家，發覺上當向警方報案，但一直沒有下文。
龔男本已打算放棄，但詐騙集團此時又佯裝警方，電話中自稱「刑警大隊長」，宣稱已破獲詐騙集團並查扣30萬元贓款，先比對他提款卡後2碼，再以數字不對為由，要龔男寄出存摺、提款卡進一步比對為本人無誤後，便可存入他「失而復得」的錢，再將存摺、提款卡寄還。
龔某喜出望外，立刻寄出存摺和提款卡，還開心跟家人分享「好消息」，卻被家人潑冷水說：「你又被騙了，沒有任何公家單位會要求民眾寄出存摺或提款卡啦！」龔男才驚覺被剝第2次皮，再向警方報案求助。
警方循線蒐證查出詐騙集團車手在桃園市藏匿，前天兵分5路前往逮人，帶回19歲陳姓女子與3名下游男車手，當場查扣20張提款卡、100萬元贓款等證物，但4人均供稱不知道「公司」詳細背景，只是經人介紹擔任車手，警訊後將4人依法送辦。
(中時)
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