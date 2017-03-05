東新國中飛盤隊奪冠 校長湯博榮：4年磨一劍
冠軍來了！東新國中飛盤校隊4年前開始參加教育部舉辦的全國中等學校飛盤錦標賽，雖然年年敗北仍發揮運動家精神，今年終於不負眾望擊敗強敵拿下冠軍，校長湯博榮與有榮焉地說，「校隊為學校帶來驕傲，也為選手帶來家的感覺。」
湯博榮表示，飛盤校隊有30多名學生，來自體育班及普通班，當中約7成是隔代教養或單親家庭的小孩，成軍5年來大家關係都很緊密，校隊對他們而言不僅是為比賽而組成的練習隊伍，更是情感寄託的大家庭，選手們如家人般的默契，讓屢敗屢戰的他們最終拿下應得的勝利。
「4年磨一劍，鋒利無可擋。」他說，飛盤比賽是教育部指定的升學項目賽事，中部學校正積極發展中，而屏東只有東新國中在推廣，自4年前參加全國中等學校飛盤錦標賽以來，年年都敗給中部學校，但選手不氣餒，今年終於拿下冠軍，揚眉吐氣。
他強調，學校會強力推廣飛盤運動，除了希望讓學生有另個所長多個出路外，重點是讓他們有表現的舞台，學生一旦有自信，就會對未來產生憧憬，且重視團隊精神、自我裁決的飛盤爭奪賽，目前正力爭列入2024年奧運項目，選手願景充滿無限可能。
3日高雄師範大學的操場上，傳來一陣令人振奮的歡呼聲，東新國中20名飛盤選手拿下創隊以來首個國中混合組全國冠軍；4日，飛鏢擲準個人賽再傳捷報，校隊主將黃昱翔拿下金牌，為校爭光。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。