東新國中飛盤隊奪冠 校長湯博榮：4年磨一劍

東新國中飛盤校隊，今年終於不負眾望擊敗強敵拿下冠軍。(東新國中提供)

東新國中飛盤校隊4年前開始參加教育部舉辦的全國中等學校飛盤錦標賽。(東新國中提供)

冠軍來了！東新國中飛盤校隊4年前開始參加教育部舉辦的全國中等學校飛盤錦標賽，雖然年年敗北仍發揮運動家精神，今年終於不負眾望擊敗強敵拿下冠軍，校長湯博榮與有榮焉地說，「校隊為學校帶來驕傲，也為選手帶來家的感覺。」

湯博榮表示，飛盤校隊有30多名學生，來自體育班及普通班，當中約7成是隔代教養或單親家庭的小孩，成軍5年來大家關係都很緊密，校隊對他們而言不僅是為比賽而組成的練習隊伍，更是情感寄託的大家庭，選手們如家人般的默契，讓屢敗屢戰的他們最終拿下應得的勝利。

「4年磨一劍，鋒利無可擋。」他說，飛盤比賽是教育部指定的升學項目賽事，中部學校正積極發展中，而屏東只有東新國中在推廣，自4年前參加全國中等學校飛盤錦標賽以來，年年都敗給中部學校，但選手不氣餒，今年終於拿下冠軍，揚眉吐氣。

他強調，學校會強力推廣飛盤運動，除了希望讓學生有另個所長多個出路外，重點是讓他們有表現的舞台，學生一旦有自信，就會對未來產生憧憬，且重視團隊精神、自我裁決的飛盤爭奪賽，目前正力爭列入2024年奧運項目，選手願景充滿無限可能。

3日高雄師範大學的操場上，傳來一陣令人振奮的歡呼聲，東新國中20名飛盤選手拿下創隊以來首個國中混合組全國冠軍；4日，飛鏢擲準個人賽再傳捷報，校隊主將黃昱翔拿下金牌，為校爭光。

(中時)