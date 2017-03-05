農委會赴日宣傳農產 影片字幕遭疑「菜日文」

農委會邀來桌球王子江宏傑擔任農產行銷大使，日文翻譯卻出包。（農委會提供）

農委會首度邀請台灣8縣市共同赴日推廣農產，還找來桌球王子江宏傑拍攝以台灣農產製作料理的影片。(農委會提供)

農委會首度邀請台灣8縣市共同赴日推廣農產，還找來桌球王子江宏傑拍攝以台灣農產製作料理的影片，但影片日文字幕被抓包有誤，例「為您獻上愛的台灣美食」，翻成日文竟成了「您所提供的台灣美食」，主受詞都不對，遭疑根本是複製Google翻譯。

包括新北市、台中市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市及屏東縣等8個縣市政府代表，與農委會共同赴日本參加「2017東京國際食品展」，替自家特色農產品拓展外銷市場，預計明日下午會在千葉縣召開聯合行銷記者會，包括農委會主委林聰賢、高雄市長陳菊、台中市長林佳龍都將出席，農委會臉書粉絲專頁也會直播。

活動還特別請來江宏傑擔任農產行銷大使，並拍了一支廚房教學短片，內容是以台灣各地特色農產為食材，手作一道「愛的台灣味」沙拉，要在明日下午開記者會時一同播出。但影片先被上傳網路影音平台後，有眼尖網友發現，影片字幕的日文翻譯錯誤百出，若在國際場合播送恐破壞台灣形象。

從事日商工作的潘小姐表示，影片中有一句話「為您獻上愛的台灣美食」，但日文翻譯卻成了「您所提供的台灣美食」，主詞受詞完全錯誤。另有一句，江宏傑透過電話對福原愛說「OK，等一下見」，日文翻譯卻成了「OK，參照是等待」，實在難以理解語句內容。甚至畫面帶到台灣各縣的特色農產品時，中文字幕有寫明產地，例如「雲林萵苣」，但日文翻譯卻只剩下農產品名稱「萵苣」而已，失去了宣傳的效果。

潘小姐表示，以政府的國際行銷而言，翻譯品質水準實在太糟糕了，不是翻譯人員日文能力不佳，就是直接用Google翻譯複製貼上，日本人一定看不懂這些語句的意思。日語系畢業生尤小姐則說，影片的日譯內容意義完全不明，其實只要懂得日語基本對話都能夠翻出正確的用字，不懂農委會在搞什麼。

對此，農委會國際處副處長林家榮表示，該影片是農委會補助高雄市政府拍攝，高雄市政府則委託公關公司製作，會再詳細檢查影片翻譯，若有錯誤也會更改。

(中時)