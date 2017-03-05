國際舉總公布 陳葦綾遞補京奧金牌

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陳葦綾確定遞補京奧金牌。（本報資料照／陳信翰攝）

2008年北京奧運為我國拿下舉重女子75公斤級銅牌的陳葦綾，由於該屆金牌中國大陸選手曹磊、銀牌土耳其女將奧茲康（Sibel Ozkan）皆未通過藥檢，5日國際舉總IWF (International Weightlifting Federation)公布，確定陳葦綾遞補金牌。

國際奧委會今年1月追回2008年舉重女子75公斤級金牌曹磊、48公斤級陳燮霞以及69公斤及劉春紅金牌，由於08年京奧女子舉重48公斤級銀牌土耳其女將奧茲康去年就未通過藥檢取消銀牌，5日在際舉總IWF成績查詢上，已將陳葦綾的名字確定遞補成為2008年金牌，這也是我國奧運史上第5面金牌。

(中時電子報)