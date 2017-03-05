竹東區家庭福利服務中心揭牌 支持更多家庭

竹東區家庭福利服務中心今揭牌，盼望協助更多需支持的家庭。（莊旻靜攝）

新竹縣政府繼竹北區家庭福利服務中心之後，今天（5日）在竹東鎮成立竹東區家庭福利服務中心，將照顧溪南地區9鄉鎮民眾，成為社區中的福利補給站。縣長邱鏡淳出席開幕揭牌儀式，也期許福利服務中心，能落實照顧需幫助的家庭。

邱鏡淳表示，期許竹東區家庭福利服務中心，能深耕社區、學校，達到共同支持功能。今 社會處長田昭容表示，家庭福利服務中心以強化家庭、支持家庭為目標，「以家庭為中心」，當家庭遭遇困難時，由中心一同陪伴、支持，找到復原的動力。

社會處也分享案例，凸顯家庭福利服務中心功能。就讀國中的小芳，成績原先是班上前5名，但她父親在2015年罹患鼻咽癌、2016年過世，其母停止經營小吃攤，家庭失去經濟來源，小芳生活大受影響，課業也隨之退步。學校通知家庭服務中心後，由社工定期到家訪視，從小芳父親患病時即支持輔導，過世後也持續關心小芳母女，連結政府、民間社福資源，協助小芳母親重新經營小吃攤，並參與醫院的病友家屬團體，讓小芳得以傾訴對父親的思念，得到心理上的支持，課業也恢復往日表現。

竹東區家庭福利服務中心今上午開幕，北埔國中舞獅隊到場表演，亦有親子DIY及尋寶活動。竹東區家庭福利服務中心位在竹東鎮東豐路2段168號2樓，服務範圍包含竹東、關西、芎林、北埔、峨眉、寶山、橫山、尖石及五峰9鄉鎮，為縣府善用公益彩券回饋金補助設置。新竹縣政府每年將公益彩券盈餘分配基金，投入兒童、少年、婦女、老人及身心障礙者等弱勢族群，以創造幸福家庭。

(中時)