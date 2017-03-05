少年撞人留假電話後消失 警費時1個月助民尋獲

趙男親筆寫信到市警局感謝熱心警。(蔡依珍翻攝)

趙姓駕駛去年底在南崁遭撞，車頭和車尾都受損。(蔡依珍翻攝)

趙姓駕駛去年底在南崁遭撞，車頭和車尾都受損。(蔡依珍翻攝)

趙姓駕駛去年底在南崁遭撞，車頭和車尾都受損。(蔡依珍翻攝)

趙姓駕駛去年底在南崁遭撞，年僅20出頭的陳姓肇事者留下5支假電話即銷聲匿跡，桃園蘆竹分局南崁派出所警員徐誠佑費時1個月，幫忙找到肇事者的父親，由陳父出面解決賠償事宜，感激不已的趙男親筆寫信到市警局感謝，並希望能表揚，徐誠佑則害羞道只是舉手之勞，很開心能幫助民眾。

趙男去年12月27日駕車從蘆竹區前往桃園區，行經蘆竹區中正路和南華街口時，突遭後方猛烈追撞，強大撞擊力讓他的車子往前衝撞前面的小貨車，不僅車尾殘破不堪、車頭也毀損。

雙方報警後到派出所製作筆錄，並和肇事的陳男互留連絡方式，沒想到陳男給他的5支電話，3支是朋友的、2支是公司的，完全無法連繫上陳男，陳男不甘損失慘重，到派出所求援。

南崁所警員徐誠佑獲悉，用盡各種方法找到陳家住址，登門拜訪，雖然並未尋獲陳男，但陳父獲悉兒子肇事，驚訝不已，連忙和趙先生取得聯繫，相約派出所，帶著兒子向趙男致歉，並商談賠償事宜。

趙男對於徐誠佑熱心協助感激不盡，大讚是「為民服務的好警察」，希望警察局能表揚認真負責做事的好警察。徐誠佑收到感謝信也感到意外，靦腆笑言只是盡自己一份心力，很開心能幫助民眾。

(中時)