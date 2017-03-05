換衣吃霸王餐 2男辯稱以為對方要請客
新北市41歲林姓與25歲高姓男子3日中午，到中和區連城路某餐館用餐，吃完炒飯、炒麵與蛋花湯後，疑趁店家忙碌大搖大擺離開，店家事後發現2人疑似吃霸王餐向警方報案，警方循線於今天（5日）傳喚2人到案，但2人均辯稱以為對方要請客，警訊後依詐欺罪將2人函送法辦。
警方調查，林、高2人3日中午穿著工程用反光背心、橘色工作服走入餐館，點了2盤炒飯、1盤炒麵、2碗蛋花湯共260元，吃飽喝足後，林男先起身走出店門，高男3分鐘後也直接離開，2人均未到櫃台結帳，走回工程車後換上不同顏色的外套，疑似魚目混珠、逃避警方查緝。
店家下午打烊盤點時查覺帳目有異，調出店內監視器發現2人均未付錢，疑似吃霸王餐，立刻向警方報案，警方依監視器畫面循線查出2人身分，今天傳喚2人到案，但2人均辯稱：「我以為他要請客啊！」但警方並未採信2人說法，訊後依法送辦。
(中時)
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