網路販毒牟暴利 出師不利先遭逮

潘姓男子利用網路販毒，遭北市警大同分局緝獲，查扣K他命毒品3包及咖啡 包毒品2包。（張企群翻攝）

潘姓男子利用網路販毒，遭北市警大同分局緝獲，查扣K他命毒品3包及咖啡 包毒品2包。（張企群翻攝）

27歲潘姓男子涉嫌利用網路販毒，台北市警大同警分局重慶北路派出所及警備隊組成專案小組偵辦，利用潘男外出準備進行毒品交易之際逮人，當場起獲K他命3包及混和性毒品咖啡包2包等證物。

經查，潘嫌運用網路刊登販賣毒品之暗號暗示，包括K他命、毒咖啡及毒梅片等訊息，儼然自成一科技化的販毒社群。潘嫌竟稱因單親扶養女兒，聽聞販賣毒品很好賺才鋌而走險，結果第一次販毒就被抓到。

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(中時)