SBL》富邦再次失魂落魄 送璞園聽牌

戴維斯5日貢獻22分、11籃板，幫助璞園宣告聽牌。(中華籃協提供)

帶著1勝優勢挺進季後賽首輪的富邦勇士，5日再次失魂落魄，桃園璞園趁機靠戴維斯22分、11籃板，帥哥射手簡浩也拿19分，林金榜16分，終場79比66大勝，取得2勝1敗的聽牌優勢，下1戰將於7日續在彰化縣立體育館進行。

「我必須重申，我從不擔心我們的進攻，比較擔心的還是防守，幸好今晚我們做到了，」璞園總教練麥班達說，「其實我們每場都會有人跳出來，像是簡浩打得比例行賽好多了，金榜也不僅只會防守，進攻上也有貢獻。」

相隔3個球季，「新台灣人」戴維斯再打SBL季後賽，對他而言，就算目前璞園聽牌了，卻認為球隊防守還可以做更好，「我從來不去想太多，一場一場來，能夠再打季後賽的感覺很好，也代表自己還可以在場上競爭，且拿出表現。」

戴維斯謙虛強調，自己表現只能說還好，絕對不可以說很棒了，畢竟璞園當前還沒晉級，接下來他的目標，還是在場上努力帶領球隊打出團隊籃球，且保持專注，一旁的麥班達連忙補充，「我們不會去想太多晉級的事，先想下一場。」

剛拿年度第六人的宋宇軒，拿下富邦最高17分，蔡文誠15分、7籃板，不過歐布萊恩13分、9籃板的表現明顯不及格，他全場三分球投4中0，也再次證明連兩天比賽，對他的體能確實帶來相當大的負擔。

「我們只打20分鐘的好球，沒法把那股氣勢延續到末節，也沒把握籃板優勢，證明兩隊的洋將對比落後一段，」富邦總教練顏行書說，「儘管歐布萊恩體能表現在水準之上，可是他至少必須箝制對方洋將的數據才行。」

顏行書表示，當前最重要的，就是想出辦法彌補洋將這一塊，「我想還是態度問題吧，我從未限制歐布萊恩不可以投外線，但他必須真正有所取捨。」

(中時電子報)