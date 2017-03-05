借書最多前10名，與名作家蔡詩萍喝下午茶

高雄市立圖書館策畫「開卷書香」三階段閱讀推廣活動，5日邀去年下半年個人借書量最多前10名，與作家蔡詩萍共進下午茶。（高雄市立圖書館提供）

書讀得夠多，就有機會與名作家共度浪漫午茶時光！高雄市立圖書館策畫「開卷書香」三階段閱讀推廣活動，5日邀去年下半年個人借書量最多前10名，與作家蔡詩萍共進下午茶，一對爸媽趁機問蔡詩萍如何帶孩子閱讀，他建議親子共讀並寫閱讀紀錄，同時可為孩子成長歷程留下回憶。

高雄市立圖書館105年「開卷書香」三階段活動閱讀推廣活動，包括集點、摸彩，以及今日的「書香共享面對面」，去年7月1日至12月31日，個人借閱證借閱冊數累計排行榜前10名，攜伴到高市圖總館3樓Lab咖啡館，與蔡詩萍親密對話。

參與活動的讀者中，2歲小妹妹邱郁晴與哥哥邱鴻翔同時入選，分別帶爸爸、媽媽一起參加，爸爸邱有財知道蔡詩萍有個12歲女兒，便把握機會當面問他，平時如何帶著孩子閱讀？

蔡詩萍說，女兒跟媽媽互動其實比較熱絡，不過他很堅持家庭共讀，特別與別人不同的是，讀完書後他會與女兒一起寫閱讀紀錄，除了是孩子的成長歷程，對於作家身分的他來說，未來也可能成為出版題材。

家住橋頭的11歲小女孩吳孟萱，下課後，喜歡由阿嬤騎機車載她到橋頭圖書館借書，甚至離家16公里的寶珠分館，也是她時常前往的讀書館，因為阿嬤本身也愛閱讀，所以期盼藉由閱讀，培養孫女各方面的素養與獨立思考的特質，果然喜歡讀書的孟萱，看起來比同年齡孩子更加沉穩懂事。

(中時)