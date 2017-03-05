文化新南向 特訓新住民導覽大使

參加導覽大使特訓的越南籍新住民丁氏秋，本身也是越南母語教師。（移民署提供）

參加導覽大使特訓的越南籍新住民丁氏秋，目前攻讀台北教育大學研究所。（移民署提供）

越南籍新住民丁氏秋（左3）在台北當代工藝設計分館製作越南燈籠。（移民署提供）

政府為推廣文化新南向，文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館目前正積極培訓「導覽大使」，並與移民署台北市服務站尋求「異業合作」，特訓一批「東南亞語導覽大使」，希望能將台灣具代表性的當代工藝，透由新住民推向東南亞，吸引更多觀光客來觀賞，以回應政府新南向政策，也讓國際社會都能感受到臺灣文化多元面向、融合傳統工藝與現代創新思維。

參加特訓的越南籍新住民丁氏秋表示，她本身也是越南母語教師，自台灣師範大學華語文教學系畢業後，繼續進修、攻讀台北教育大學研究所，她很感謝有這個機會擔任工藝中心導覽大使，讓她有機會能發揮所學，介紹臺灣美的東西，給從家鄉來觀光的同胞欣賞，也希望越南傳統工藝品，如「貝殼畫」、「蛋殼畫」、「越南漆器」等有機會也能來臺灣參展。

台北市服務站主任黃齡玉表示，當她知道工藝中心臺北館希望培訓文化新南向大使時覺得很有意義，所以鼓勵一些新住民姐妹參加，這項培力計畫有助於幫助新住民姊妹們重新認識自己、發揮自身母語專長，並儲備能量吸引東南亞觀光客來台，這項跨領域合作需要結合新住民的力量，所以也期盼更多新住民踴躍加入「導覽大使」的訓練行列，讓台灣與東協、南亞國家的多邊交流更深化。

(中時)