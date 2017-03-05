偽藥風波 醫：不肖業者貪念是主因

降血脂藥物冠脂妥偽藥風波，有藥師指因制度藏有藥價差漏洞，間接導致偽藥。醫師解釋，藥價差的問題其實和進貨量息息相關，認為偽藥出現的根本原因，仍是不肖業者的貪念。

台北市醫師公會常務理事施肇榮解釋，大型醫療院所藥品進貨量大，藥價自然能壓低，而診所及部分藥局因進貨量小，藥價就會較高，所以健保署這幾年才會針對實際交易金額進行藥價調整。

施肇榮說，偽藥問題根本是不肖廠商因「利之所趨」，綜觀所有黑心事件，不只是藥品、食品，市面上各種仿造的A貨都很多，認為都是人的貪念所致，才讓各行各業都有「老鼠屎」存在，呼籲食藥署及醫療機構應一併強化監督責任。1060305

(中央社)