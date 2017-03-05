日直升機救災演習墜山區 3死2昏迷

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根據日本官員與媒體報導，1架載有長野縣9名公務人員的直升機，今天在進行山區救災訓練時墜機，目前尋獲5人中，3人已不幸喪生，2人仍在昏迷中。

日本放送協會（NHK）及其他媒體報導，警方直升機在日本中部長野縣1處積雪山腰上找到這架墜毀的直升機。

總務省消防廳官員告訴法新社：「我們得到消息，有3人被發現時心跳呼吸停止。」

根據NHK報導，這3人已經確認不治，另外尋獲2名男子皆處於昏迷狀態。

日本媒體報導，機上9人都是當地救難人員及政府官員，這次飛行是為進行山區救災訓練。（譯者：中央社廖禹揚）1060305

(中央社)