HBL女子 羅培甄30分率普門奪后冠

紅色彩帶被拋下、教練廖哲億被舉起，普門今天在HBL女子冠軍戰以74比58擊退永仁，抱走隊史第2座冠軍，而普門的羅培甄全場30分7籃板3助攻，表現全面。

高中籃球聯賽（HBL）女子冠軍戰，一開賽羅培甄就用三分球向對手打招呼，加上「美少女」劉昕妤的三分火力，普門逐漸把領先擴大到雙位數。

上半場普門39比25領先，其中劉昕妤就貢獻13分，包含三分球6投3中。

下半場第3節普門又有梁瑜玲的外線，全隊火力四射，儘管第3節尾聲小遇亂流，一度被永仁追成41比51，不過普門及時回穩，靠著羅培甄的壓哨球，以55比41進入第4節。

第4節羅培甄手感再增溫，頻頻用外線澆熄永仁反撲氣焰，幫助球隊維持雙位數的優勢，保持安全距離，帶領球隊迎向勝利的終點。

普門連續兩季闖進4強，上季4強因為食物中毒，錯失冠軍賽門票，留下懊悔的眼淚，本季捲土重來，今天終於如願在場中圍在一起慶祝，雖然再度落淚，卻是喜極而泣。1060305

(中央社)