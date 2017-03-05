有毛小孩別錯過 快來竹縣的寵物運動公園

「毛小孩造型選美比賽」今下午在竹東河濱生態公園內的寵物動物公園舉辦，飼主精心為毛小孩裝扮，模樣精緻可愛。（莊旻靜攝）

新竹縣首座寵物動物公園，就在竹東河濱生態公園內，可讓飼主消耗毛小孩體力。（新竹縣政府提供）

新北市警犬隊今率領6隻訓練有素的警犬，到場示範緝毒、偵爆訓練。（新竹縣政府提供）

新竹縣首座寵物動物公園，就在竹東河濱生態公園內，今天下午舉辦「毛小孩造型選美比賽」，大、小型犬齊聚一堂，體驗狗狗迷宮、跳高輪胎架、沙坑、跨欄等，消耗毛小孩體力。

縣長邱鏡淳出席「毛小孩造型選美比賽」，不忘提醒飼主勿棄養、放養，用愛照顧毛小孩，盡一輩子責任。這座「寵物運動公園」內，具備波浪棧道、翹翹板等設施，依據大、小型犬劃分2大區域，鼓勵環境友善互動，也提供民眾消耗毛孩子體力的地方。

新北市警犬隊由督察潘天龍帶領，今天也到訪參觀，示範警犬隊緝毒、偵爆訓練，其中有3隻比利時狼犬、2隻拉布拉多和1隻米格魯，米格魯和其中1隻拉不拉多，即為竹縣在地企業皮卡丘寵物專業美容公司捐贈，受訓後、擅長緝毒的米格魯身價高達150萬元，今天到竹縣如同回娘家。而皮卡丘寵物專業美容公司今天也表演特技，如狗狗飛盤、拋接球等。

今天舉辦的「毛小孩造型選美比賽」，分為「客家風情」、「粉紅派對」、「春日花漾」3主題， 50組報名隊伍依序由主人與毛小孩一同走秀，模樣逗趣可愛。竹東鎮徐兆璋、縣環保局副局長羅仕臣出席活動，也提醒飼主善用現場設置的狗便清潔袋立箱，自主清理，減少對生態公園的污染，一同維護環境整潔。

(中時)