有毛小孩別錯過 快來竹縣的寵物運動公園
新竹縣首座寵物動物公園，就在竹東河濱生態公園內，今天下午舉辦「毛小孩造型選美比賽」，大、小型犬齊聚一堂，體驗狗狗迷宮、跳高輪胎架、沙坑、跨欄等，消耗毛小孩體力。
縣長邱鏡淳出席「毛小孩造型選美比賽」，不忘提醒飼主勿棄養、放養，用愛照顧毛小孩，盡一輩子責任。這座「寵物運動公園」內，具備波浪棧道、翹翹板等設施，依據大、小型犬劃分2大區域，鼓勵環境友善互動，也提供民眾消耗毛孩子體力的地方。
新北市警犬隊由督察潘天龍帶領，今天也到訪參觀，示範警犬隊緝毒、偵爆訓練，其中有3隻比利時狼犬、2隻拉布拉多和1隻米格魯，米格魯和其中1隻拉不拉多，即為竹縣在地企業皮卡丘寵物專業美容公司捐贈，受訓後、擅長緝毒的米格魯身價高達150萬元，今天到竹縣如同回娘家。而皮卡丘寵物專業美容公司今天也表演特技，如狗狗飛盤、拋接球等。
今天舉辦的「毛小孩造型選美比賽」，分為「客家風情」、「粉紅派對」、「春日花漾」3主題， 50組報名隊伍依序由主人與毛小孩一同走秀，模樣逗趣可愛。竹東鎮徐兆璋、縣環保局副局長羅仕臣出席活動，也提醒飼主善用現場設置的狗便清潔袋立箱，自主清理，減少對生態公園的污染，一同維護環境整潔。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。