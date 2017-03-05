降血脂藥「冠脂妥」偽藥案 中盤商30萬交保

涉嫌製藥販售的1名男子複訊，據瞭解是主嫌潘男的員工。（張鎧乙攝）

全台逾57萬人服用的降血脂藥「冠脂妥」，驚爆偽藥流竄全台，新北地檢5日指揮調查局約談涉嫌製造偽藥的潘姓男子、陳姓中盤商與潘的4名員工到案，稍早檢察官諭令陳男30萬元交保。

檢調調查，涉製造偽藥的潘姓男子（42歲）因家中有親人開藥房，認識曾從事醫療器材的陳姓中盤商，兩人涉共謀，由陳男出面到各大藥局推銷這款問題藥品。

(中時)