「攝」工程師拍裙底風光 落網稱工作壓力大
任職科技公司的33歲李姓電腦工程師，日前在台北市西門町一間便利商店，看到身著短裙的一名女學生，竟按耐不住色心，蹲在地上以智慧型手機由下往上偷拍女學生裙底風光與大腿，被其他顧客發現，告知女學生報警逮捕李男。
李男偷拍女學生裙底的怪異舉動，被超商其他顧客發現，好心告訴女學生，女學生氣得店員幫忙報警，並由店員與熱心民眾將李男攔下，不讓他離去，隨後遭趕抵員警逮捕。
李被逮後，聲稱「一時好奇」才蹲下身偷拍，但警方檢視他手機，還發現有3段其他女子的裙底偷拍影片，懷疑他是偷拍慣犯。李男見事跡敗露，又改口「工作壓力很大」。訊後，警方依妨害秘密罪嫌送辦並追查無其他受害者身分中。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。