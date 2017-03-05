「攝」工程師拍裙底風光　落網稱工作壓力大

李姓電腦工程師，涉嫌在北市西門町超商前偷拍女學生裙底風光被逮。（張企群翻攝）

任職科技公司的33歲李姓電腦工程師，日前在台北市西門町一間便利商店，看到身著短裙的一名女學生，竟按耐不住色心，蹲在地上以智慧型手機由下往上偷拍女學生裙底風光與大腿，被其他顧客發現，告知女學生報警逮捕李男。

李男偷拍女學生裙底的怪異舉動，被超商其他顧客發現，好心告訴女學生，女學生氣得店員幫忙報警，並由店員與熱心民眾將李男攔下，不讓他離去，隨後遭趕抵員警逮捕。

李被逮後，聲稱「一時好奇」才蹲下身偷拍，但警方檢視他手機，還發現有3段其他女子的裙底偷拍影片，懷疑他是偷拍慣犯。李男見事跡敗露，又改口「工作壓力很大」。訊後，警方依妨害秘密罪嫌送辦並追查無其他受害者身分中。

(中時)