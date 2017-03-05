檢警調查冠脂妥偽藥案 帶回4人偵訊

國內健保排名冠軍的降血脂用藥「冠脂妥」爆發偽藥案，新北地檢署與新北市刑警大隊今天（5日）傳喚向潘姓主嫌進貨的闕姓男業務員、王姓女業務員及印刷商等4人到案說明，闕男供稱藥品是向醫院購買並非向潘嫌進貨，王女表示藥品向闕男取貨，警訊已將4人交由檢方複訊，進一步釐清案情。

據了解，衛福部食品藥物管理署已查獲批號「MV503」的偽藥，但目前尚未掌握藥品來源及庫存、流入市面總數，僅知是由具醫藥背景的潘姓主嫌售出，原廠已停止供應這批批號藥品，並通知藥局下架。

警方今天上午兵分多路，於北市南港區帶回闕男及士林區王女、汐止區2名印刷商。據了解，闕男和王女曾在同家藥商工作，王女供稱藥品均向闕男進貨且僅賺取薄利，警方初步研判王女應不清楚內情，而闕男堅稱藥品是向醫院取得，矢口否承認向潘嫌進貨，警方已將4人交由檢方複訊。

(中時)