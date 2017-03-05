飆車族鬥智失敗 苗警口袋戰術奏效
苗栗警分局接獲線報，錫隘隧道有大量飆車族聚集，飆仔疑用調虎離山計，凌晨報警苗栗市區機車競飆，但警方技高一籌，使出口袋戰術，不但攔下機車，更攔查120部自小客車。
苗栗市通往獅潭鄉的錫隘隧道，曾經發生過有飆車族趁著凌晨自行封阻隧道競飆的情況，警方日前又接獲線報，又有人私下號召車輛前往飆速，於是派員在周邊道路加強巡邏。
今天凌晨1時10分左右，有民眾報警指出，苗栗市新東大橋附近出現機車競飆，巡邏警網迅速前往攔檢，順利查獲6輛改裝機車，帶頭的還是年僅17歲的賴姓少年，他供稱臨時起意才會邀友人夜遊。
苗栗分局交通組巡官林敬堯指出，巡邏警網於1時45分撤離，大約經過10分鐘之後，上百部自小客車就從國道1號苗栗交流道口出匝道，行經台72線東西向快速道路往東行駛，疑似要前往台3線競飆。
林敬堯表示，錫隘隧道車聚的情資可能是調虎離山之計，實際上大批自小客車是往反方向的大湖鄉行駛，還好巡邏警網事前已有準備，再次集結7輛警車，在台72線客屬大橋路口設下口袋戰術，2輛警車於自小客車後方壓陣，總共攔查120輛轎車、150餘人。
其中60台車輛疑似有改裝，將發函通知監理站以及環保局等單位進行檢驗，如未依規定複檢，將依法吊照，而遭攔查的駕駛，看到警方大陣仗，還受到「驚嚇」，停下車輛相互討論「你碰過這種事嗎？」，對於員警的口袋戰術感到不可思議。1060305
(中央社)
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