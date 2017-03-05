普仁獎奉茶小太陽感恩 媽媽盼善循環

靈鷲山普仁獎表揚15名不畏逆境的小太陽，照耀自己也溫暖別人。得獎學生藉奉茶家長儀式表達感恩。與會貴賓勉勵得獎人「長大成為社會有用的人，將普仁精神再發揚傳續」。

靈鷲山表示，來自單親家庭的李鈞陽，一家3兄弟連續3屆分別獲得不同老師推薦，經不同家訪志工實地訪問、評選後都獲獎，相當難得。尤其是一家4口展現的樂觀、向上、正面、積極態度，是逆境或困難學子的學習典範。

代表得獎學生家長上台致辭的李鈞陽母親表示，雖然生活艱困，感恩一家人都能樂觀面對，非常感謝靈鷲山及社會各界善舉。

李鈞陽的母親原本在荖葉園打零工養活3個孩子，但去年尼伯特強颱侵襲，不少荖葉園遭損毀後，一家4口基本生活陷入困頓，幸好同學提供多餘的營養午餐，才讓4人不致挨餓。

李鈞陽的母親說，她原本擔心孩子心態不健康，但3個孩子及同學們一致認為，珍惜食物，不浪費，是很棒的一件事，讓她相當欣慰。這份溫暖幫助她們再站起來，尤其，普仁獎肯定孩子，激發力量，期盼這份善循環一直綿延。

一起上台的3個孩子，都將獲得的普仁獎獎牌，獻給致詞結束的媽媽，感恩他們獲獎的榮耀，都來自母親的身教。真誠感動在場人士。

靈鷲山表示，頒獎典禮由靈鷲山派駐美國紐約道場的廣果法師代表出席，典禮日前在台東舉行，並穿插魔術暖場、口琴演出等節目表演。

代表台東進入全國普仁獎決選的蔡嘉峻，媽媽獨自撫養他和妹妹，還要照顧阿嬤，住家是親戚提供暫住的避風港。兄妹兩人體認，讀好書才有機會翻轉，除幫忙分擔家務，課業幾乎都是班上第1名。蔡嘉峻也因在數學方面的傑出表現，讓他的獎狀、獎盃，成了家中最耀眼的佈置。

得獎名單：寶桑國中吳媛婷、新生國中李玉潔、新生國中李焄、育仁高中附設國中蔡嘉峻、育仁高中附設國中吳靖霆、均一高中附設國中田雪茹、大武國中陳亭妤、大武國中孫詩予、大武國中吳薇、大武國中宋艾琳、大武國中吳怡柔、長濱國中曹家容、台東大學附小李鈞陽、桃源國小黃紹華、桃源國小王妘臻。1060305

(中央社)