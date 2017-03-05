「三五童軍節」慶祝大會 鄭文燦：中央到地方重視童軍活動

桃園市長鄭文燦5日出席桃園市童軍會在龍潭舉辦的「三五童軍節」慶祝大會。(賴佑維攝)

桃園市長鄭文燦出席「三五童軍節」慶祝大會。(賴佑維攝)

桃園市長鄭文燦5日上午到龍潭石門童軍營地，出席桃園市童軍會2017年「三五童軍節」慶祝大會，鄭市長表示，童軍運動在1907年由英國陸軍中將羅伯特·貝登堡創立，中華民國童軍總會則創立於1912年，現今已有超過100年的歷史。童軍運動能讓同學們學習在困難環境中解決問題，也學習團隊合作露營、野炊，是許多學生美好經驗之一。

鄭市長指出，今天的「三五童軍節」慶祝大會有超過1200位童軍伙伴一同參加，通過訓練後，每人可獲得代表榮譽的布質紀念章。「中華民國童軍總會」由總統蔡英文擔任會長，他也擔任常務理事，代表政府從中央至地方均非常重視童軍運動；市府也將重新整理各項童軍設施，譬如石門國小代管的石門童軍營區，考慮將由石門國小與童軍總會共同規畫活化，讓設施更完善。

(中時)