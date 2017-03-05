運將清晨遇惡煞 警狂追2小時逮回
今天凌晨4時許，台北市社中街發生一起強盜計程車案件。41歲林姓男子民生西路捷運雙連站搭乘陳姓駕駛的計程車，經中山北路、忠孝西路、環河北路至社中街，涉嫌以預藏之電擊棒攻擊陳姓運將後，強盜2萬5000餘元後，又搶走計程車逃離。
案發後，士林分局社子所立即展開追緝近2小時，途經北投、淡水、八里、五股後上國道高速公路，一路時速破百狂飆追至新北市三峽區中山路追緝近兩小時，終在新北市三峽區中山路，以警車圍堵欲逃離的林嫌，順利將他壓制逮捕到案。
林嫌供稱，他因失業又缺錢花用犯案，故準備電擊棒、彈簧刀、束帶及膠帶等作案工具，隨機搭乘計程車預謀犯案，並於強盜得手後，駕駛被害人車輛四處逃竄。
警方在偵訊時發現，林嫌犯案前刻意將瞬間膠塗抹於手指上，避免留下指紋跡證被警方查出身分，明顯預謀犯案；全案訊後依強盜罪嫌移請士林地檢署偵辦。
(中時)
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