國道1號車禍小客車翻覆 3人送醫

國道1號中山高速公路南下29.7K內側車道，今天下午發生計程車與轎車車禍。車禍造成轎車翻覆，兩車共3人送醫。

下午近5時，一輛計程車與轎車發生車禍，轎車翻車，新北市府消防局派遣9車26人前往救援。

新北市府消防局表示，車禍無人受困，共3名民眾送醫，包括男性計程車司機、小客車的女性及男性，小客車兩人都是70多歲。

消防局說，傷者肢體擦傷、意識清楚，都送往林口長庚醫院治療。車禍原因與交通排除由國道警方處理。1060305

(中央社)