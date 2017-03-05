蘇州山寨版倫敦塔橋 網友譏東施效顰
中國大陸蘇州有一座山寨的倫敦塔橋，四座塔樓橫跨快慢車道，行人可在橋上觀賞風光。有網友批評這是「東施效顰」、「真是山寨大國」。
中新網報導，這座模仿「倫敦塔橋」的蘇州塔橋有4座塔樓，分別高40公尺，有兩處廊橋，歐風十足，「比正宗的倫敦塔橋顯得更宏偉氣派」。
這座橋已完成多年，但在最近受到注意，許多網友在相關新聞下留言，有些批評這是「東施效顰，自己的文化不好好保存，卻去模仿人家的」，也有人說「挺好看的」。有網友表示，這裡有很多人來拍婚紗照，是一處外景基地。
紐約時報中文網報導，上海一家工作室提供蘇州塔橋婚紗旅遊套餐，價格為人民幣1萬9999元（約新台幣9萬元）。
報導指出，中共總書記習近平曾在2014年一次講話中呼籲不要再修建「奇奇怪怪的建築」。去年，大陸國務院又譴責了修建「貪大、媚洋、求怪，特色缺失和文化傳承堪憂」建築物的做法，提倡「適用、經濟、綠色、美觀」的方針。
美國作家博斯克（Bianca Bosker）曾著有「誰把艾菲爾鐵塔搬到了中國？」（Original Copies: Architectural Mimicry in Contemporary China）一書，探討大陸山寨西方建築的現象。他認為這種「融西入中」的建築，體現著當代中國人的「生活方式」和「獨特思考」。1060305
(中央社)
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