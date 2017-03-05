煽動砸韓系車 陸2男被捕

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南韓部署薩德，中國大陸接連傳出抵制行動。不過江蘇兩名網友日前在網上跟帖煽動砸韓系車，警方認為涉嫌尋釁滋事，將兩人拘留。

搜狐新聞今天報導，江蘇省南通市啟東市公安局依法查處在網上煽動打砸車輛的網友「軍熊03」、「操槍啟東哥哥」。兩人都是啟東人，分別是36歲和32歲男性。

兩人相繼於2日上午11時40分、晚上9時左右，在網路論壇跟帖煽動對韓系車輛進行打砸。

兩人因涉嫌尋釁滋事，被警方處以行政拘留5天處罰。

隨後有網友在微博留言，「支持公安機關，對那些藉機煽動搞破壞，還有造謠的，依法懲處，維護社會秩序！」「愛國需理性！但愛國不會被汙名！對造謠傳謠堅決予以打擊！」1060305

(中央社)