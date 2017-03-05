國民黨主席選舉 吳育仁出任洪秀柱總幹事

國民黨主席洪秀柱今天表示，國民黨主席選舉請來前立委吳育仁出任她的競選總幹事，因為吳對雲林和嘉義等中南部地區熟悉，相信會有加分作用。

洪秀柱晚間出席台北市青溪總會理事長交接典禮，會前受訪時表示，以前有跟吳育仁共事過，且吳對勞工問題很有研究，更重要的是吳育仁是雲林人，對雲林、嘉義等中南部地區比較熟悉，所以請他來幫忙，相信對黨主席選舉有加分。

至於找吳育仁出任總幹事是否為了顧及南部選情？洪秀柱說，「隨便大家解讀」，東、西、南、北、中她都要顧到，吳育仁也不嫌棄，一口答應出任總幹事，她很高興。1060305

(中央社)