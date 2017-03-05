老婆買2萬衣報2千 侯昌明被虧笨蛋
藝人侯昌明上節目「WTO姐妹會」爆料老婆曾雅蘭會做假帳，買新台幣2萬元皮衣，謊報2000元，卻被其他來賓虧「只有你這個笨蛋會相信」。
八大綜合台「WTO姐妹會」是藝人莎莎主持，日前節目討論到「錢」是夫妻最容易吵架原因，侯昌明直呼很有感觸，原本曾雅蘭控訴侯昌明愛問多少錢，讓她感到困擾，侯昌明立刻反控曾雅蘭買東西不看價錢。
侯昌明說，老婆有次光買水果就花到4000、5000元，讓他不敢置信，追問芭樂價格，曾雅蘭原想唬弄過去直喊「芭樂很甜耶」，侯昌明不斷逼供，翻出收據一看，驚覺一顆芭樂要價90元。
曾雅蘭表示，「便宜的不甜，你（侯昌明）又不吃」，辯解花錢不手軟都是為老公。侯昌明加碼爆料曾雅蘭還會做假帳，曾買2萬元皮衣，謊報2000元；不料，被來賓曾陽晴虧「只有你這個笨蛋會相信」，笑翻全場。
結婚15年，侯昌明和曾雅蘭對吵架時機相當有默契，約定好不在孩子面前吵架，當快吵起來時，曾雅蘭只要一個挑眉暗示侯昌明「注意一下」，侯昌明就會立刻暫時忍氣吞聲、收起怒氣，曾陽晴大讚是避免吵架失去理智的好方法。1060305
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。