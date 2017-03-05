老婆買2萬衣報2千 侯昌明被虧笨蛋

藝人侯昌明上節目「WTO姐妹會」爆料老婆曾雅蘭會做假帳，買新台幣2萬元皮衣，謊報2000元，卻被其他來賓虧「只有你這個笨蛋會相信」。

八大綜合台「WTO姐妹會」是藝人莎莎主持，日前節目討論到「錢」是夫妻最容易吵架原因，侯昌明直呼很有感觸，原本曾雅蘭控訴侯昌明愛問多少錢，讓她感到困擾，侯昌明立刻反控曾雅蘭買東西不看價錢。

侯昌明說，老婆有次光買水果就花到4000、5000元，讓他不敢置信，追問芭樂價格，曾雅蘭原想唬弄過去直喊「芭樂很甜耶」，侯昌明不斷逼供，翻出收據一看，驚覺一顆芭樂要價90元。

曾雅蘭表示，「便宜的不甜，你（侯昌明）又不吃」，辯解花錢不手軟都是為老公。侯昌明加碼爆料曾雅蘭還會做假帳，曾買2萬元皮衣，謊報2000元；不料，被來賓曾陽晴虧「只有你這個笨蛋會相信」，笑翻全場。

結婚15年，侯昌明和曾雅蘭對吵架時機相當有默契，約定好不在孩子面前吵架，當快吵起來時，曾雅蘭只要一個挑眉暗示侯昌明「注意一下」，侯昌明就會立刻暫時忍氣吞聲、收起怒氣，曾陽晴大讚是避免吵架失去理智的好方法。1060305

(中央社)