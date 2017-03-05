HBL》強悍又美麗 普門美少女劉昕妤鎮守禁區
普門高中本屆HBL擊敗永仁高中，勇奪隊史第2座總冠軍，隊長羅培甄狂飆30分無疑是最大功臣，但人氣超旺的美少女劉昕妤，第2節單節進帳11分，全場更送出9記阻攻，差點奪去風采，她賽後高舉左手腕的貼紮，上面寫著「硬起來」、「冠軍」，她為這一戰下定決心。
「8強賽對永仁時，我被吳瑋茹打爆，隊友一直提醒我。」劉昕妤謹記上次交手的教訓，此役一次討回，不但外線火力四射，就連內線防守都展現強勢作風，她全場14分、15籃板、9阻攻的準大三元表現，證明了她的決心，更重要的是，她用表現說明，她不只是花瓶，而是強悍又美麗。
劉昕妤與羅培甄從高一開始一路經歷，包括高一未進8強，高二打進4強卻遭受食物中毒襲擊，直到終於奪冠，她笑說太開心哭不出來，但奪冠的拋彩帶等一切場景，都曾與隊友一起幻想過，如今確定成真，她笑說：「還是會起雞皮疙瘩！」
劉昕妤與羅培甄輪流發威，搭配高二射手梁瑜玲外線冷箭，是普門最終奪冠的關鍵，教練廖哲億談起劉昕妤，笑著說：「她真的是我最難以捉摸的球員，她今天有這樣的表現，我真的很意外，我一直強調，她的內線宰制力對球隊真的很重要，防守重點是『企圖心』，她今天真的願意去做。」
(中時電子報)
關鍵字：全場
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