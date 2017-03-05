WBC》召開規則會議 公布打到屋頂怎麼辦

高尺巨蛋因為是巨蛋場地，球擊中屋頂有特殊規則。(周鎮宇攝)

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經典賽Ａ組預賽，在高尺巨蛋開打，明將進行開幕戰，今4隊總教練與投手教練進行WBC規則會議，也提供高尺巨蛋場地規則特殊規則。

針對高尺巨蛋屋頂內野界內區域判定，內野區域，如果球碰觸屋頂任何物品後落下被接補，以出局計算，未被接捕，以比賽中進行計，如卡在屋頂算則算二壘安打。

高尺巨蛋屋頂第三條維修走道有以黃色標記圖樣。(周鎮宇攝)

外野區域則是如果擊出的球碰觸或卡在第三條維修走道(有以黃色標記)之後的屋頂，就以全壘打計算。

(中時電子報)

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