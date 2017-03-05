五月天《歌手》連2期「巧合消失」 粉絲怒了

林憶蓮、獅子合唱團接連2期演唱五月天創作歌曲，創作人阿信名字都未標出。(取自微博)

天團五月天。(本報系資料照)

湖南衛視《歌手2017》昨晚播出第7期，蕭敬騰領軍「獅子合唱團」獻唱五月天創作曲《聽不到》，掀起全場觀眾大合唱。但就有網友發現，有別於其他歌曲，製作單位已連續2期沒打上原創作者五月天阿信的名字，引發粉絲不滿。

除了《聽不到》沒打上原創作者五月天名字，林憶蓮上一期演唱五月天的《盛夏光年》，節目一樣沒秀出作詞作曲者阿信的名字，連續兩期巧合令粉絲相當不滿，罵聲湧進官方微博「你有本事不打出來，你就別讓歌手再選五月天的歌啊」、「麻煩你們尊重創作的人好嗎」、「貴台為什麼要連續兩期到了五月天的歌就沒有詞曲作者，能不能尊重一下版權問題～～」替五月天叫屈。

(中時電子報)