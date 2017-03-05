川普顧問白宮跪坐惹議 成節目惡搞對象

我要評比

白宮高階顧問康威大喇喇跪坐在白宮橢圓形辦公室沙發上的照片曝光後引發爭議，本週躍上媒體頭條，因此成了綜藝節目「週六夜現場」惡搞挖苦的對象也不令人意外。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，模仿康威（Kellyanne Conway）的女演員凱特麥金儂（Kate McKinnon）在「週六夜現場」（Saturday Night Live）節目中數度呈跪姿坐在椅子、地板甚至是新聞節目的桌子上，看著手機，嘲弄引發爭議的「沙發門」照片。

不同於先前節目內容之處，在於這齣喜劇性短劇並未以康威為主角，而是背景裡的沉默角色。

康威穿著高跟鞋，大喇喇地跪坐在白宮沙發上的模樣本週被記者拍個正著，當時川普正和具歷史性黑人學院和大學領袖拍合照。

照片曝光後引發各界猛烈批評，許多人痛批她的肢體語言「不懂尊重」。

網友Scott說：「我的老天啊！我好久沒笑得那麼開心了。保持下去SNL！」

網友Commenter說：「真是滑稽可笑！」

網友TRUMP 2016則說：「歐巴馬執政8年期間，SNL在多少集節目中嘲弄他？他們只不過是一群帶有偏見的政治黨棍。」

網友NOLAguy也說：「認真來說，這已是老梗！是停止攻擊川普、換個梗的時候了。」（譯者：中央社劉文瑜）1060305

(中央社)