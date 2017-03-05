桃園羅馬公路火警 空勤明晨視情況出勤

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桃園市羅馬公路59公里處附近下午發生火警，燃燒面積約1公頃，但因水線挺進不易，救災困難。空勤總隊指出，因目前已天黑無法進行投水任務，明天清晨天亮後，再視情況出勤。

桃園市羅馬公路59公里處附近的山林，今天下午4時許傳出山林火警，燃燒面積逾1公頃，但因消防水線挺進困難，救災不易，轄區消防人員申請空勤總隊投水救援。

空勤總隊指出，救災直升機下午5時從松山機場起飛，但抵達現場後天色昏暗、救災困難，因此折返。預計明天清晨天亮後，再視情況出動救援。1060305

(中央社)