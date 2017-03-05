自民黨放寬限制 安倍可能執政至2021年

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日本執政自由民主黨今天修改黨章，放寬黨魁的任期限制，由兩任六年延長為三任九年，這項改變將讓首相安倍晉三有機會成為日本戰後在位最久的領袖。

法新社報導，即使自民黨明年持續執政，安倍也必須在明年9月卸下黨魁與首相兩個要職，因為自民黨黨魁原本最多連任兩個三年任期，但黨代表大會已批准修正黨章，放寬為得連續三任九年。

這意味安倍將可在預定明年舉行的黨魁選舉競選連任，如果他獲勝並且領導自民黨贏得大選，將可執掌大權到2021年9月。國會眾議院預定明年12月之前改選。

62歲的的安倍先前曾擔任過一年首相，但在2007年的參議院選舉遭遇歷史性挫敗後下台。

後來自民黨淪為在野黨三年，在2012年12月重新贏得政權，他再度出任首相。

右傾的自民黨在國會兩院都掌握穩定多數優勢，安倍在黨內沒有強勁對手爭取出任下任黨魁，而且日本的在野黨目前都處於弱勢。1060305

(中央社)