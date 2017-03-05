草木綠戰袍被譏費歐娜公主 愛黛兒火大：他X的

愛黛兒草木綠禮服被譏像費歐娜公主，她忍不住火大回嗆。（圖／取材自dailymail）

英國「靈魂歌姬」愛黛兒（Adele）上月橫掃第59屆葛萊美音樂獎，入圍年度最佳專輯、唱片等5獎的愛黛兒5獎全拿，成為本屆大贏家，愛黛兒當時以一襲草木綠禮服現身，不過卻有網友拿她的造型嘲諷一番，譏笑愛黛兒像動畫片《史瑞克》裡的費歐娜公主。

英國「靈魂歌姬」愛黛兒擁好歌喉。（圖／達志影像）

愛黛兒上月出席葛萊美音樂獎時，身穿草木綠長禮服，儘管她成為2017葛萊美大贏家，但卻逃不過酸民批評，酸她是費歐娜公主，愛黛兒日前受訪時，不客氣回嗆：「他X的我才不管，那是Givenchy的高級訂製服，隨便他們愛怎麼說！」愛黛兒也提到，自己是大尺碼的女生，她為了穿上禮服每天健身兩次「因為它真的很緊」。

愛黛兒出道以來身形較豐腴，不過愛黛兒曾表示不會為了身材刻意減肥，她只希望自己嗓子永遠巔峰狀態，正能量說：「如果我不是胖子的話，我還會這麼成功嗎？我想我的不完美，提醒每個人看見真正的自己。」

(中時電子報)