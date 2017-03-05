HBL》大家的第一座冠軍 普門奪冠之旅

普門高中勇奪隊史第2冠。（林宋以情攝）

普門高中上屆打進4強，卻因球員食物中毒無緣奪冠，當時高二的劉昕妤哭著告訴教練廖哲億，今年一定要打冠軍，如今夢想成真，對普門高中而言，是隊史繼97學年度後第2座冠軍，但對於高中時期無緣奪冠的廖哲億、助理教練黃巧凌，以及這批普門球員來說，是他們一起拿下的「第一座冠軍」。

普門高中奪冠，教練廖哲億被球員拋起慶祝。（林宋以情攝）

「還是很難去想像，從沒想過帶女生，到第一年帶沒進8強，去年食物中毒，真的沒想過有今天。」來自三民體系的廖哲億，賽後抱著三民家商教練謝玉娟落淚，他感謝佛光山給他機會與舞台，而他回報的方式，就是奪冠，談起登頂關鍵，他說：「就是建立信任感。」

廖哲億努力與球員建立起信任感，球員稱呼他都是「億哥」而非「教練」，就是第一步，他要求球員相信訓練方式與戰術，他則相信球員在球場上的表現與決定，他強調，正是這樣的互相信任，才能辦到這一切。

普門高中助理教練黃巧凌興奮與球員擁抱。（高中體總提供）

普門奪冠，除了廖哲億運籌帷幄，助理教練黃巧凌擔任球員管理的工作，則是幕後功臣，她說：「億哥擔任決策，我則是擔任管理或帶她們做物理治療，默默地在私底下關心她們。」她本屆帶隊的同時，還要照顧生病的父親，儘管蠟燭兩頭燒，但如今奪冠，她笑說：「一切都值得了！」

(中時電子報)