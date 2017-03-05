陸製ARJ21飛機 青藏高原試飛成功

經過7天16架次的高原科研驗證飛行，中國大陸自主研發的ARJ21-700飛機首次在海拔2184公尺的西寧機場完成高原機場試飛驗證任務，代表這架飛機已具備在高原環境安全飛行的能力。

中新社報導，中國民用航空西北地區空管局青海分局綜合業務部部長王曉彤接受採訪時作上述表示。

ARJ21新支線飛機是中國大陸首次按照國際民航規章自行研製、具有自主智慧財產權的中短程新型渦扇支線飛機，座級78座至90座，航程2225公里至3700公里，主要用於從中心城市向周邊中小城市輻射型航線使用。

王曉彤表示，現有兩架ARJ21-700飛機運行在上海—成都航線上。而在陜、甘、寧、青等地區，大部分機場是海拔高於1500公尺的高原機場，特別是在青海省，除了西寧機場外，其他已建和擬建機場海拔均超過2438公尺，都屬高原機場。1060305

(中央社)