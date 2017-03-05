WBC》Ａ組預賽開幕戰 確定由馬奎斯對上張元準
經典賽A組預賽，將在明日正式開打，首戰將由以色列對上地主韓國，今官方公布開幕戰先發投手，如之前兩隊總教練預告，韓國將派張元準先發，以色列則以老將馬奎斯迎戰，兩隊都力拚首場就搶下勝利。
張元準去年球季出賽27場，共拿下15勝6負，自責分率3.32，張元準從沖繩移訓之後，面對讀賣巨人、古巴與日前的尚武隊，都繳出無失分紀錄，狀況非常出色。
以色列老將馬奎斯，是以色列的主戰先發投手，也是以色列挺進預賽的致勝功臣之一，生涯在大聯盟征戰15個球季，拿下124勝118負，自責分率4.61，日前官辦熱身賽出賽，主投2局無失分。
(中時電子報)
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