WBC》以色列明晚首戰韓國 教頭：做足準備了

以色列總教練溫斯坦。（林勝發攝）

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以色列在今年經典賽首輪來勢洶洶，被認為可能成為本屆賽事的「黑馬」，明天(6日)晚間將在韓國高尺巨蛋與地主韓國隊進行全球首戰，以色列教頭溫斯坦(Jerry Weinstein)認為，韓國是一支非常強大的隊伍，但以色列也已準備好迎戰。

以色列去年從經典賽資格賽出線，這次在首輪賽事和中華隊、韓國、荷蘭同分A組，徵召許多美職球員，雖然實力成謎，但也不容輕視，這次在2場官辦熱身賽分別擊敗韓職二軍警察廳和尚武隊，讓韓國隊教頭金寅植也直言「實力比想像中強」。

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明天晚間韓國與以色列就將展開首戰，溫斯坦提到，韓國隊在2場官辦熱身賽的表現讓他頗驚豔，「韓國是一支很成熟的球隊，他們投球、守備都很好，又很有力量，是實力很強大的隊伍。」但以色列已做足準備。

「我們已經做好我們能控制的每一件事，我也認為，我們在2場熱身賽表現不錯。」溫斯坦表示，無論是投手、打線都已進入狀況，也慢慢能適應人工草皮和這裡的環境，「當你已經準備好了，就沒有什麼需要擔心，只要上場比賽、專注於當下面對的那顆球。」

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明晚開幕戰，以色列預計推出有過15年大聯盟資歷的38歲王牌馬奎斯(Jason Marquis)先發，對戰韓國左投張元準，馬奎斯表示：「我們都知道韓國的實力，我們有很好的球探報告，幫助我們做好應戰計劃，我的工作就是上場執行。」

(中時電子報)