梁振英：港獨在社會表面化 須警惕
針對中國大陸國務院總理李克強今天在政府工作報告中說「港獨沒有出路」，香港特區行政長官梁振英傍晚說，港獨過去1年在香港社會有「表面化」的情況，所以要繼續警惕。
被任命為中國大陸新任全國政協委員的梁振英，日前赴北京參加全國政協會議開幕，今晚返回香港，傍晚在香港駐北京辦事處舉行記者會。香港立場新聞報導，他在記者會中作上述表示。
梁振英說，港獨要警惕，雖然不會發生，但若姑息、掉以輕心，還是會「禍港禍國」。而港獨過去1年在香港社會有「表面化」的情況，所以要繼續警惕。
此外，近來香港社會「泛政治化，窒礙經濟發展」，其影響「確實值得思考」。
針對李克強在政府工作報告中提到，要研究制定「粵港澳大灣區城市群」發展規劃，梁振英說，這個城市群的人口規模，等於一個歐洲中大型國家的規劃。要做好這方面工作，可為香港加添新動力，搭建更大舞台，希望青年人藉此取得更好的發展及力爭上游機會。
香港商業電台報導，梁振英並針對自己過去4年多任內的施政說，他已基本完成競選政綱作出的承諾。其中，本屆港府推出的私宅土地，是上屆政府的2.5倍，商貿用地為2.6倍，土地供應量增加45%，社會福利開支則比5年前增加55%。1060305
(中央社)
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